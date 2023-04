Vereador Professor Riverton homenageou dois defensores dos povos indígenas

Aconteceu nesta quarta-feira (19.04.2023), a Sessão Solene Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Domingos Veríssimo Marcos”, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, homenageando pessoas físicas que se destacaram na causa indígena em nosso Estado.

Exposições foram realizadas por importantes personalidades e em defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida.

Na oportunidade, Vereador Professor Riverton homenageou dois defensores que atuam nos interesses dos povos indígenas.

Homenageado Cacique da Comunidade Indígena Tarsila do Amaral de Campo Grande-MS, Sr. Mairson Francisco, nascido na cidade de Taunay, no Município de Aquidauana/MS. Sr. Mairson é graduado em Administração e Gestão Ambiental. Atuou como Funcionário Publico Federal pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Foi Coordenador Técnico representando a FUNAI nos Municípios de Aquidauana e Dois irmãos do Buriti. Participou do filme “Bricando nos Campos do Senhor”, do Diretor Hector Babenco que foi rodado em Belém do Pará.

Homenageado ainda Vanio Lara, nascido na Aldeia Bananal no Município de Aquidauana, grande articulador do movimento indígena o qual criou a segunda Aldeia Urbana Darcy Ribeiro de 2.000 a 2020.

Evento importantíssimo para os Vereadores e a todos os seus homenageados, reforçando e reconhecendo toda a história de conquistas dos povos originários.