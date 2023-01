Atender as demandas das comunidades é o princípio básico de qualquer político com mandato. As condições coletivas de sobrevivência no meio urbano devem ser construídas pautadas no respeito à qualidade de vida do cidadão e sob o controle de regras estabelecidas pela lei orgânica do município, que dá direção e sentido no desenvolvimento ordenado da cidade.

Atuante no atendimento às necessidades da população Campo-grandense, o Vereador Professor Riverton mais uma vez buscou solução para um problema que há muito atormentava os moradores do bairro na região leste da cidade.

“Demandas populares guiam as ações do meu mandato” disse o Vereador quando da instalação da rede de energia na Rua Valdomiro Coelho Neto, principal via de acesso no Nova Serrana, bairro vizinho ao Noroeste, onde foram colocados 11 novos postes em uma extensão de 760 metros de rebaixamento de energia e implantação de braços e luminárias em todos eles.

O Professor Riverton disse também que sempre apostou na boa administração da Prefeita Adriane Lopes, que confiava no atendimento da solicitação e que ficou muito satisfeito com a valorização dada ao bairro pelo executivo municipal e que as luminárias instaladas trazem mais segurança para os moradores que transitam a noite pelo local.

“Sempre pensando na qualidade de vida da população sigo pelos bairros, exercendo um mandato totalmente popular, próximo aos moradores e na busca da construção de um futuro de excelência para o povo da nossa terra”, terminou dizendo o Vereador Professor Riverton.