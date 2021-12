Figurando nas pesquisas, como um dos mais atuantes da Câmara Municipal de Campo Grande, o Vereador Professor Riverton mantém uma agenda de compromissos em diversas regiões da cidade, onde realiza visitas e participa de eventos junto aos moradores.

É neste contato próximo com a população que o vereador busca entender quais são as demandas de cada região, durante entrevista para o jornalista Benedito de Paula Filho (Be de Paula) no Programa Boca do Povo, foi chamado de “lobinho” pelo comunicador, devido à suas andanças, na intensa rotina em busca de melhorias para a população.

Os momentos de interação com a população servem de inspirações para indicações e auxiliam até mesmo na elaboração dos projetos de lei propostos na câmara. “Eu aproveito os finais de semana para estar em contato como povo, são nesses momentos que consigo saber quais são as necessidades e demandas de cada região, a população reclamava muito que os parlamentares após eleitos não voltavam nas comunidades, já eu, faço meu mandato junto da população, tem dado certo, recebo todo tipo de solicitação, fico feliz das pessoas verem meu mandato como um meio de buscar e cobrar por melhorias nos serviços públicos”, comentou o parlamentar.

O contato com a população é feito também por sua equipe de gabinete, que está rotineiramente nos bairros, na verificação e apontando as necessidades de adequações. As indicações vindas da população são encaminhadas aos órgãos competentes, para que seja executado o pedido, as principais reivindicações são: encascalhamento, patrolamento, iluminação pública e melhorias na Educação municipal.

Outra forma de contato com é por meio do Instagram no @professorriverton ou também via e-mail: professorriverton@gmail.com ou diretamente no gabinete pelo fone 67 3316-1525 ou via WhatsApp 67 99693-5841.