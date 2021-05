O vereador Ronilço Guerreiro tem acompanhou de perto a situação do estoque de sangue do Hemosul, que nesta semana está com nível baixo para alguns tipos sanguíneos, sendo que grande demanda é pelos tipos sanguíneos O- (doador universal) e O+.

Por conta do baixo estoque, o hemocentro reforça que doadores que pertençam a outros tipos sanguíneos também são bem-vindos. Para quem teve a Covid-19 ou tomou as doses da vacina recentemente é necessário observar os intervalos recomendados para doação. Vale destacar que o Hemosul atende unidades hospitalares de todo Estado, portanto é necessário manter um nível estratégico de bolsas para casos de urgência e emergência.

“Importante ressaltar que não sabemos quando podemos precisar do banco de sangue do hemocentro, por isso precisamos reforçar sempre que doar é preciso e convocar as pessoas para doação sempre que puderem”, salientou Ronilço Guerreiro. Protocolos de segurança foram adotados para proteger doadores como: distanciamento entre as cadeiras, uso obrigatório de máscara, álcool em gel e o agendamento prévio da doação.

O Hemosul reforça que aos sábados não há necessidade de programar a coleta, basta comparecer a unidade tendo em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, idade entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal.

Hemosul

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro. Fones: 3312-1500 3312-1517 / 99298-6316 WhatsApp

aberto de segunda à sexta-feira: 7h às 17h. Sábado: 17h às 12h – a cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h

Santa Casa – Rua Rui Barbosa, 3633, Centro. Fone: 3322-4135. Aberto de segunda à sexta das 7h às 11h.