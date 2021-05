O vereador Ronilço Guerreiro e a Universidade Católica Dom Bosco estão buscando uma parceria com a prefeitura de Campo Grande para que a instituição de ensino seja um posto drive-thru de vacinação da Covid-19. Guerreiro argumenta que a região Norte não conta com este apoio, ficando apenas as unidades de saúde como referência em vacinação.

“Temos uma população muito grande nesta região da cidade e observamos que outros locais estão sendo privilegiados. Temos polos no Guanandizão e Parque Ayrton Senna que são próximos e no centro a Seleta e o Albano Franco, mas este lado da cidade não conta com o serviço e acaba sendo tumultuado nas unidades de saúde”, disse o vereador.

A Universidade Católica já tem o espaço disponível para receber a vacinação e ainda coloca toda sua estrutura à disposição. “Temos os cursos de saúde que podem ser apoio da Secretaria de Saúde com os acadêmicos, além disso toda parte de informática e espaço físico oferecemos para o município”, comentou o Pró-Reitor de Administração da UCDB, Ir. Raffaele Lochi.

Para agilizar o processo, Ronilço entregou em mãos o ofício da Universidade para o secretário de saúde, José Mauro Filho. “Sabemos que é um momento de união e acredito que essa parceria com a UCDB traz benefícios para o município e para a região Norte, por isso tenho certeza que a Sesau também será à favor desse novo polo de vacinação”, destacou o vereador.

Serviço

Desde o início da Pandemia a UCDB já ofereceu diversos serviços para a população, como produção de álcool em gel pelo curso de Farmácia, atendimento de saúde mental com a Psicologia e emprestou ao município uma super geladeira para receber as doses da vacina Pfizer. “Também estamos ajudando na recuperação dos pacientes que tiveram Covid através de nossas clínicas-escola. É papel da universidade auxiliar a cidade neste momento difícil”, disse o Ir. Raffaele.

Além de ser polo de vacinação, o salesiano também coloca à disposição a UCDB para testagem. “Espaço temos, além de ter muitos alunos dos cursos de saúde. Então, se precisarem, podem contar com a UCDB”.

Atendimento

Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis . Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, mas Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.