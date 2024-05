Vereador Ronilço Guerreiro é destaque em evento do RenovaBR em Brasília

O vereador Ronilço Guerreiro foi um dos palestrantes de destaque no evento “Encontros Regionais – Norte e Centro-Oeste”, realizado no último sábado pelo RenovaBR, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília. A palestra do vereador foi sucesso para um público seleto de alunos do RenovaBR e políticos com mandato.

Guerreiro, que é aluno do RenovaBR, aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância da escola na sua formação como político. “Que orgulho poder compartilhar um pouco de nossa história para uma plateia de alunos e parlamentares eleitos pelo RenovaBR, uma escola que tanto me ensinou e ensina. Ser convidado para palestrar em um evento tão importante como esse demonstra que nosso trabalho está no caminho certo”, afirmou o vereador.

Durante a palestra, Guerreiro também compartilhou suas experiências como vereador em Campo Grande. Ele falou sobre os desafios e as conquistas do seu mandato, e ressaltou a importância da participação popular na política. “Nunca deixei de defender o que acredito, que é a transformação das pessoas pelos livros e pela cultura. Nesse encontro tive a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso mandato, das nossas bandeiras e apresentar alguns números de nossos projetos”.

O convite para participar do evento foi feito pelo RenovaBR e todas as despesas de viagem do vereador foram pagas pela instituição.

Gabinete

O gabinete do vereador Ronilço Guerreiro tem vários canais que recebe da população demandas referentes aos bairros, como sinalização de ruas, iluminação pública, segurança, etc.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Toda solicitação é acompanhada diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.