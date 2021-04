Vereador e psicólogo, Ronilço Guerreiro participou na manhã de hoje (7) da live semanal da Câmara Municipal que abordou o tema “Saúde Mental em meio à Pandemia”. Guerreiro destacou o momento difícil que as pessoas estão vivendo e deixou uma série de dicas para ter uma qualidade de vida melhor. “Temos que nos amar em primeiro lugar, pois se temos amor próprio conseguimos nos proteger e amar quem amamos. A grande questão é que as pessoas estão tão abaladas emocionalmente que não conseguem controlar a ansiedade, o estresse e acabam sofrendo demais neste momento difícil que passamos”.

CONFIRA AS DICAS DO VEREADOR PARA MANTER A SAÚDE MENTAL

O vereador também faz parte do grupo Psicólogos com Amor que tem atendido pessoas com necessidade de ajuda profissional. “Nós ouvimos as pessoas e passamos dicas simples, como evitar excesso de notícias, buscar ler mais, ouvir músicas, praticar atividades físicas, ou seja, ocupar o pensamento com coisas boas e tirar o foco da pandemia”.

Além de Guerreiro, participaram da live as psicólogas Angela Maria Marini Ferreira e Ana Carolina Perroni e também o presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, Dr. Sandro Benites, que destacou o número de casos e mortes na Capital. “Hoje sou procurado por muitas pessoas que estão sofrendo por luto e, quando a pessoa descobre que está infectada, esse sentimento já vem automaticamente e o sofrimento é maior. Nosso papel enquanto psicólogo é manter vivo o sonho das pessoas, dizer que tudo isso vai passar e que a vida precisa continuar, de uma forma diferente, mas precisa”, complementou o vereador.

Atendimento

Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis . Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, mas Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.