Na manhã de desta quinta-feira (28) o vereador Ronilço Guerreiro recebeu o subprefeito do distrito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos. No encontro foram abordados vários temas para levar melhorias ao distrito que hoje tem cerca de 5 mil moradores.

Guerreiro destacou que a região tem forte vocação para o agronegócio, mas que precisa ser melhor explorada em outros aspectos. “Precisamos levar para Anhanduí mais entretenimento cultural e incentivar o turismo de negócios. Vou fazer uma visita ao distrito para conhecer de perto os problemas e buscar ajuda para o desenvolvimento dessa região”, comentou o vereador.

O subprefeito comentou que um dos grandes anseios dos moradores do distrito é em relação a chegada do asfalto. “Não temos nada de asfalto no distrito e estamos contemplados no pacote de obras da prefeitura lançado recentemente, mas apenas nas ruas que passam ônibus. Porém essa é uma demanda antiga e precisamos agilizar para trazer desenvolvimento para nossa região”, disse Ernesto.

Guerreiro aproveitou para dizer que pretende levar dois projetos para Anhanduí. “Vou instalar uma biblioteca container para os moradores, pois transformar Campo Grande numa cidade de leitores inclui os distritos. Também já vou iniciar uma conversa com a SEDESC para a implantação de uma incubadora voltada ao artesanato e gastronomia. Vamos melhorar a qualidade de vida dos moradores e desenvolver a região”.

