Em cerimônia realizada na manhã de hoje na Câmara Municipal de Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad apresentou seu novo secretariado e o vereador Ronilço Guerreiro (Podemos) se colocou à disposição dos titulares das pastas e disse que vai ser um elo entre a comunidade e as secretarias.

“Já estive em quase todas as secretarias neste início de ano, levando demandas da comunidade, mas principalmente colocando meu mandato à disposição dos secretários. Temos que trabalhar juntos, pois legislativo e executivo precisam ter o mesmo foco, o desenvolvimento da cidade e oferecer melhores condições de vida para as pessoas”, comentou o vereador.

Marquinhos Trad afirmou que sua nova composição de secretários deverá trabalhar alinhado com os vereadores. “Vocês (vereadores) terão apoio, sim, terão solidariedade, sim. Vamos estar com as portas abertas, seja o partido que for. Todos os secretários são pagos para trabalhar por Campo Grande e vocês representam legitimamente a Capital”.

“Diálogo é fundamental para fazer de Campo Grande uma cidade melhor, por isso essa atitude do prefeito de trazer a apresentação do seu secretariado para Câmara demonstra a união entre os poderes”, disse Ronilço.

Após apresentar o secretariado, o prefeito divulgou o projeto “Reviva Mais Campo Grande”, que terá mais de R$ 1,3 bilhão de investimentos em 55 obras e geração de mais de 24 mil empregos, em todas as regiões da Capital. “Excelente notícia para o desenvolvimento da cidade e vamos acompanhar esse trabalho importante para a população”, avaliou Guerreiro.

Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo telefone 3316-1549 ou pelo site www.souguerreiro.com.