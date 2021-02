O vereador Ronilço Guerreiro esteve na Unidade Básica de Saúde da Vila Nasser e participou de reunião com o conselho de saúde da região e com a administração do local. Além de Guerreiro, participaram do encontro Mônica Soraya Nonato Leite Walker, representante dos usuários da UBS, Luís Antônio Vieira de Araújo, representando o conselho de saúde, Lilian Aparecida da Silva, gerente da Unidade Vila Nasser, Ariovaldo Roda Nogueira, coordenador do conselho e Aparecida Maria Rodrigues Correa.

Durante o encontro foram repassadas ao parlamentar as necessidades que a comunidade tem em relação a saúde pública, bem como pedido para apoio na reforma e ampliação da Unidade que atende moradores da Vila Nasser e dos bairros do entorno, como Vila Marli, Coophasul e Santa Luzia.

“Fiz questão de vir pessoalmente conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido e colher informações sobre o que a Unidade precisa. Estou à disposição para ajudar no que for necessário, principalmente na questão de humanização dos atendimentos”, comentou o vereador.

Ronilço lembro que já existe um processo licitatório para a reforma da unidade. “Tem uma verba disponível e a MRV construtora será responsável por fazer ampliação da Unidade, construindo mais um ambulatório, almoxarifado, além da construção da sede do Distrito Segredo”.

Desde que assumiu como vereador, Ronilço Guerreiro tem visitado os bairros e Unidades de Saúde. “É minha função como legislador público caminhar pelos bairros e conhecer as necessidades da nossa população.

Mais informações sobre o mandato do vereador Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo site www.souguerreiro.com, pelo telefone 3316-1549 ou pelo WhatsApp do gabinete de rua 99909-0019.