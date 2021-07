O vereador Ronilço Guerreiro esteve na manhã de hoje visitando a Sala de Leitura Clube de Mães Obreiras do Jardim Colonial, um espaço coordenado pela Biblioteca Pública Municipal que aproxima a leitura da comunidade. A proposta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é mudar a nomenclatura desses espaços para Biblioteca Pública Comunitária.

Além da Biblioteca Municipal que fica no Horto Florestal e da Sala de Leitura do Jardim Colonial, os outros espaços são Sala de Leitura Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Sala de Leitura da AMAPE – Associação de Moradores do Bairro Maria Aparecida Pedrossian; Sala de Leitura São Conrado; Sala de Leitura Academia Sul-mato-grossense de Letras; Sala de Leitura Caps Guanandi; e Sala de Leitura do distrito de Anhanduí.

“Fiquei muito feliz em visitar esse espaço, estive na Biblioteca Municipal outro dia e vou cobrar mais investimento e reformas. Além disso, vou apresentar emendas na Câmara Municipal para equipar as bibliotecas públicas comunitárias que são extremamente importantes para a cidade”, comentou o vereador.

“Essas salas de leitura que atendem a comunidade em geral contam com um ambiente pedagógico e multidisciplinar, onde oferecemos contação de histórias, jogos lúdicos e oficinas pedagógicas. O espaço também é equipado com livros, gibis, revistas e brinquedos”, complementou a bibliotecária Sueli de Oliveira Gonçalves, Gestora da Biblioteca e Salas de Leitura.