O vereador Ronilço Guerreiro votou a favor do conhecido Refis do IPTU, que faz parte do Projeto de Lei Complementar 741/21, de autoria do Executivo, que institui o Programa de Pagamento Incentivado (PPI). O projeto foi votado na sessão de hoje da Câmara Municipal em regime de urgência e aprovado por unanimidade.

“Fiquei muito feliz com a proposição deste projeto e pela sensibilidade política dos vereadores pela aprovação, afinal neste momento de pandemia, onde passamos por uma grave crise econômica, precisamos pensar em formas de aumentar a arrecadação do município, que vai contribuir com a melhoria dos serviços públicos, mas principalmente olhar para as pessoas que poderão pagar o imposto de uma forma facilitada”, ressaltou o vereador.

De acordo com o projeto, a vigência será de 1º de junho a 10 de julho e é mais uma das ações promovidas pelo município para minimizar os impactos da crise econômica, agravada pela pandemia do Covid-19, e possibilitar a regularização fiscal de empresas e cidadãos. O programa inclui dívidas de IPTU e ISSQN de 2020 e dos anos anteriores. Os boletos negociados, à vista ou parcelado, poderão ser impressos no site http://www.refis.campogrande.ms.gov.br.

Com a aprovação de hoje, os débitos imobiliários, por exemplo, se pagos à vista até o dia 10 de julho, terão desconto de 100% dos juros de mora incidentes sobre o seu valor e das multas. Há, também, a possibilidade de parcelamento das dívidas, com descontos de até 75% dos juros de mora incidentes sobre o seu valor.

ATENDIMENTO

Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis. Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, entretanto Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.

No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.