Vereador Sandim solicita iniciativas de semáforo e limpeza nos bairros de Campo Grande

Funcionários da Câmara Municipal são homenageados por dedicação exemplar

Durante a sessão do dia 4 de julho, o vereador Gian Sandim apresentou uma série de solicitações importantes para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade de Campo Grande. Entre as demandas, destacou-se a instalação de um semáforo na interseção da Avenida Três Barras com a Avenida Novos Estados, no Bairro Parque Rita Vieira. Esta medida visa melhorar a segurança e a fluidez do trânsito em uma área de grande movimento, refletindo a atenção e o cuidado com a mobilidade urbana.

Além disso, o vereador solicitou a limpeza e a retirada de entulhos no Bairro Vila Bandeirantes, uma ação essencial para a manutenção da higiene e da qualidade de vida dos moradores. A preocupação com a limpeza pública é um reflexo do compromisso com a saúde e o ambiente da cidade.

Na mesma sessão, foram lidos moções de louvor aos funcionários efetivos da Câmara Municipal, Manoel Oscar Mendes e Carlos Alberto de Souza, que completaram 48 anos de serviço. Essa homenagem ressalta o valor do serviço público e o reconhecimento aos que dedicam suas vidas ao progresso da comunidade.

O vereador Sandim também enfatizou a importância desses funcionários como a força motriz da Câmara, contribuindo significativamente para que o trabalho legislativo seja realizado com excelência. A celebração de suas carreiras é um exemplo inspirador para todos na casa legislativa.

Essas iniciativas e homenagens refletem o dinamismo e a dedicação dos representantes e funcionários públicos de Campo Grande, que trabalham incessantemente pelo bem comum. É através de ações como essas que se constrói uma cidade mais segura, limpa e justa para todos os seus habitantes.