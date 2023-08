Vereador Tiago do Zico do PSDB de Ribas flagrado com R$ 88,4 mil em operação do Gaeco já responde por corrupção

Flagrado com R$ 88,4 mil em dinheiro, em casa, durante a Operação Tangentopoli na última quarta-feira (16), vereador Tiago do Zico (PSDB) já responde ação por corrupção. O fato teria acontecido em 2021, enquanto ele era presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Conforme detalhado na ação proposta pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Tiago Gomes de Oliveira, o Tiago do Zico, teria solicitado ‘favor’ ao então prefeito, João Alfredo Danieze (Psol). O chefe do executivo acabou denunciando o caso à polícia.

Consta ainda na peça que Tiago teria enviado mensagem ao prefeito, perguntando se ele não iria ‘amaciar’ para as empresas de transporte em Ribas do Rio Pardo. Isso, porque o parlamentar seria dono de uma dessas empresas.

Inclusive, teria transferido a empresa para o nome da esposa. A conversa com o prefeito teria ocorrido na tentativa de direcionar licitação, para aquisição de veículos escolares.

O caso foi levado até a Polícia Civil, que instaurou inquérito. Em reunião no gabinete do prefeito, o vereador ainda teria deixado claro o interesse na contratação da empresa e também teria conversado com licitantes durante o certame.

O que o MPMS aponta é que o vereador teria deixado clara a intenção de ser favorecido na licitação. Ainda mais, haveria vídeo em que ele foi gravado pedindo vantagens indevidas, indiretamente.

A ação tramita na Vara Única de Ribas do Rio Pardo, com as acusações de corrupção passiva e advocacia administrativa.