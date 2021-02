Uma das iniciativas do vereador Tiago Vargas é investir em educação de todas as formas. Prova disso é a proposição do Projeto de Lei que institui o programa “Cursinho Popular”, no âmbito do Município de Campo Grande.

O programa visa disponibilizar para os candidatos a ingressarem em concursos públicos municipais na capital, aulas de revisão das disciplinas conforme exigência de cada edital. As aulas serão diárias, com carga horária de 20 a 25 horas semanais.

“Eu vim de concurso público. Foquei parte da minha vida estudando para passar em provas de concurso e sei como é fundamental termos esse apoio nos estudos. Passei em mais de 10 concursos para polícia e sempre acreditei que a melhor forma de alcançarmos o nosso objetivo é muita dedicação nos estudos”, afirma o vereador.

O programa é totalmente gratuito e voltado para estudantes e ex-alunos de escolas públicas. Não há processo seletivo e a organização garante o acesso às aulas a todos os estudantes que preencherem os requisitos, dentro do número de vagas abertas. Para o ingresso ao programa é preciso: comprovar que estudou o ensino fundamental ou médio em escola pública, tem impossibilidade de custear um curso particular, com renda de até três salários mínimos e ainda precisa residir em Campo Grande.

“Grande parte dos candidatos oriundos das escolas públicas, não conseguem concorrer em pé de igualdade com os que estudaram na rede privada de ensino, dessa forma, faz-se necessário que o Poder Público busque equilibrar essa questão”, destaca Tiago Vargas que ainda reforça que é o objetivo do programa é “fornecer aos que não tem condições financeiras e oriundos de escolas públicas a oportunidade de sonhar, e poder dar uma qualidade de vida aos que amam, nesse caso, por meio de um concurso público”.

