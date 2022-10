O vereador Dr. Victor Rocha (PP) entregou a medalha comemorativa “Maria Solange Félix Pereira” a profissionais da Psicologia que tiveram atuação de destaque na promoção da Saúde Mental em Campo Grande. O evento foi realizado na quarta-feira (19) na Câmara Municipal da Capital. O parlamentar progressista fez as indicações para recebimento da homenagem: a ex-conselheira e presidente do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região (CRP14/MS), Marilene Kovalski, o atual presidente do CRP14/MS, Walkes Jacques Vargas e o coordenador do Núcleo de Saúde Mental do CRP-14/MS, Marcio Luiz de Souza Godoy. A homenageada Marilene Kovalski é psicóloga, psicanalista membro da IF-EPFCL (Internacional dos Fóruns da Escola de Psicanálise do Campo Lacaniano), co-fundadora e membro do FÓRUM FCL/MS a 15 anos, membro da ESCOLA EPFCL-Brasil, co-fundadora da AMA – instituição que atende crianças Autistas, co-autora de quatro livros em Psicologia e Psicanálise, ex-conselheira e presidente do Conselho Regional de psicologia 14ª Região na Gestão 2016 – 2019 e 2019 – 2022, além de ter atuação em Psicologia Escolar e Organizacional e na Clínica por mais de 30 anos em Campo Grande.

O atual presidente do CRP-14/MS, Walkes Jacques Vargas que também recebeu a medalha de honra é graduado pela Universidade Católica Dom Bosco (2012) e em Gestalt-terapeuta com formação pelo Instituto Granzotto de Psicologia Clínica Gestáltica (2020). Possui experiências nas áreas Clínica; Escolar/Educacional; e Social e Comunitária. Atualmente também é colaborador do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da CASSEMS e trabalha no atendimento de jovens e adultos em consultório particular.

Graduado em Psicologia pela Uniderp, o psicólogo Márcio Luiz de Souza Godoy possui especialização em Saúde Mental pela Universidade Católica Dom Bosco, atuou de 2010 a 2017 no Centro de Triagem e encaminhamento do Migrante/ SAS, de 2017 a 2020 foi psicólogo no CAPS Margarida, o qual se tornou Gerente em 2021 e continua até o presente momento. Além de atuar como coordenador do Núcleo de Saúde Mental do CRP-14/MS.

A homenagem pelos 60 anos da regulamentação e reconhecimento da Psicologia como profissão no Brasil, honraria foi concedida aos profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Psicologia e que tenham se destacado na sua área de atuação. A Medalha Maria Solange Felix Pereira foi instituída pela Resolução 1.233/16 em homenagem à psicóloga que deixou várias contribuições para a área como mestre, autora e coautora de várias publicações. Aproveitando a data, vale ressaltar que o Plano Municipal de Saúde Mental de Campo Grande foi elaborado pelo vereador Victor Rocha juntamente com representantes do CRP14/MS e profissionais que atuam na Saúde Mental da Capital. Porém, continua parado aguardando que a Secretaria Municipal de Saúde envie a proposta para a Câmara Municipal para discussão e votação. A proposta visa assegurar os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à etnia, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, constituição familiar, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

“A nossa luta pela Saúde Mental de Campo Grande continua. Nosso compromisso com a população é apresentar pela Câmara Municipal esse importante dispositivo que irá garantir a promoção de ações que assegurem os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental”, pontuou Dr. Victor Rocha.