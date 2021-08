O vereador Dr. Victor Rocha fez diversas solicitações de melhorias para ao menos seis bairros de Campo Grande nos primeiros dias de agosto. São indicações que chegam ao vereador pela população e encaminhadas para que a prefeitura analise e execute.

Para pedir uma melhoria ao vereador é simples. Basta deixar uma mensagem em nossas mídias sociais: pelo facebook (https://www.facebook.com/drvictorrochavr) ou pelo instragram ou (https://www.instagram.com/drvictor.rocha/), dizendo sobre qual o problema e discriminado o endereço, o mais específico possível. Entre as melhorias entram asfalto, iluminação pública, limpeza, segurança, saúde, tapa-buracos e sinalização.

Nesta leva de indicações há oito para o bairro Caiobá, sendo revitalização da pintura das sinalizações nas vias e implantação de área de lazer com academia ao ar livre, no residencial Celina Jallad. Implantação de redutor de velocidade na Avenida Hiroshima e na rua Poente, limpeza dos canteiros em todo o bairro, cobertura no ponto de ônibus localizado na rua Leão Zardo, fiscalização das calçadas obstruídas em razão do depósito de materiais de construção nas calçadas do residencial e solicitação de ronda policial em todo o bairro Núcleo Habitacional Buriti.

Além disso, o vereador solicitou estudo para implantação asfáltica na extensão da rua Poente, no Portal Caiobá. As indicações do mês ainda incluem limpeza de ruas do bairro Maria Aparecida Pedrossian, e da praça localizada na rua Padre Valentim, próximo a Avenida Euler de Azevedo e a rua Izidoro Grinfelder, além da na praça Fernão Dias na Vila Piratininga.

Há ainda a instalação de um redutor de velocidade, no bairro Carandá Bosque 2 e na rua Maria Povoa Braga, no Residencial Oiti. O vereador também pede revitalização da pintura das sinalizações nas vias do bairro Vila Fernanda e retomada da obra da ponte localizada na rua Panambi Vera com a Avenida Nasri Siufi.

A prefeitura também deve avaliar a viabilidade de manutenção/avaliação do semáforo no cruzamento entre a Avenida Presidente Ernesto Geisel com a Avenida Fernando Côrrea da Costa e a implantação de área de lazer com quadra de esportes, pracinha para crianças, academia ao ar livre e pista de caminhada, no espaço localizado entre as ruas Deocleciano Dias Bagage, Sizuo Nakazato e Avenida Guaicurus (área triangular) no bairro Jardim Itamaracá.