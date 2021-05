Atendendo a demanda da população moradora de bairros da região sul de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha (PP) fez nesta semana duas indicações para melhorar o trânsito e evitar acidentes na região. As solicitações foram encaminhadas para análise da prefeitura de Campo Grande. O vereador solicitou que a prefeitura realize um estudo técnico para verificar a viabilidade da implantação de uma rotatória no cruzamento da rua Catiguá com a avenida dos Cafezais, no bairro Jardim Paulo Coelho Machado.

Também solicitou que a equipe técnica estude a possibilidade de também implantar uma rotatória no cruzamento da avenida dos Cafezais com a avenida Gury Marques, também no bairro Jardim Paulo Coelho Machado. “Com essas rotatórias vamos melhorar o fluxo de veículos, incluindo ônibus, além de pedestres, o que ocasiona problemas, como acidentes e congestionamento, principalmente nos horários de pico. Temos que organizar o trânsito nessas duas localidades e contamos com o atendimento destas solicitações por parte do executivo municipal”, pontuou Dr. Victor Rocha.