Vereador William Maksoud reivindica asfalto e drenagem de águas em bairros das regiões Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa

Na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, a ser realizada na quinta-feira (24), o vereador William Maksoud entrega novos pedidos para benfeitorias na Capital, desta vez, relacionadas ao asfalto nos bairros de Campo Grande.

De acordo com os documentos protocolados na Casa de Leis, as indicações são para implementação dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em todo trecho não pavimentado da Rua Leopoldina de Queiroz Maia, no bairro Parque do Lageado, Região Anhanduizinho.

Já na região Bandeira, os serviços devem ser executados em todo trecho não pavimentado da Rua Joaquim Diniz, no bairro Jardim Auxiliadora.

Na região Lagoa, as benfeitorias abrangem todo trecho não pavimentado da Rua Romualdo Fontolan, no bairro Vila Nathália; na Rua Flora Q 35 Lote 07, no Portal Caiobá; na Rua Paturí, no Jardim Ouro Preto; e ainda na Rua Antônio Luís de Freitas, no Jardim Tarumã.

“O objetivo é atender as necessidades e reivindicações das comunidades, tendo em vista não possuírem o benefício da pavimentação asfáltica, ocasionando transtornos aos moradores e motoristas que trafegam constantemente nessas vias. Saliento que tal obra é essencial e sua execução trará melhorias na qualidade de vida de toda população”, justificou Maksoud.

Após apresentação das indicações em plenário durante a sessão ordinária, os pedidos serão encaminhamos aos órgãos competentes para execução.