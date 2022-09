Para atender as demandas da população, o vereador William Maksoud encaminha ao Poder Executivo, indicações para realização de limpeza, iluminação e outros serviços nos bairros de Campo Grande. Desta vez, os pedidos abrangem as regiões Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu e Lagoa.

Conforme documentos protocolados na Câmara Municipal, o parlamentar solicita iluminação no bairro Santa Eugênia; instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no Conjunto Aero Rancho, Jardim Imá e Jardim Petrópolis; operação tapa-buraco no Guanandi e Jardim Imá; implantação/pintura de quebra-molas no Jardim Colibri; sinalização no Colibri II; Jardim Colibri e Santo Amaro; limpeza e retirada de entulho no Jardim Centro-Oeste, Jardim Petrópolis e Santo Antônio.

As reivindicações serão lidas nesta quinta-feira (29), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. Os trabalhos começam a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube.