Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de terça-feira (17) o vereador William Maksoud apresentou dezenas de indicações para a realização de operação tapa-buraco em Campo Grande. “Os pedidos são de moradores e motoristas que sofrem com buracos nas vias, problema este que gera imenso transtorno para todos, inclusive, com danos materiais para alguns motoristas. A execução desse serviço irá beneficiar todos os moradores destas regiões”, defendeu Maksoud. As benfeitorias serão realizadas nos bairros Guanandi, Jardim Leblon, Jardim Sayonara, Vila Almeida, Vila Eliane, Vila Progresso e Vila Serradinho.

