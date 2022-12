Com o intuito de levar mais desenvolvimento e progresso para os bairros de Campo Grande, o vereador William Maksoud apresenta nesta quinta-feira (15), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, novas indicações para benfeitorias. Desta vez, os serviços atendem as regiões urbanas do Anhanduizinho, Centro, Imbirussu e Lagoa.

Dentre os pedidos estão os serviços de iluminação no Centro; operação tapa-buraco no Núcleo Habitacional Buriti e Vila Bandeirante; limpeza e retirada de entulho no Guanandi; implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem no Res. Ana Maria do Couto; implantação/pintura de quebra-molas no Jardim Campo Nobre; instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no Jardim Zé Pereira; sinalização no Pioneiros e Vila Bandeirante.

Essas e outras indicações estão protocoladas na Casa de Leis e serão encaminhadas aos órgãos responsáveis para execução dos serviços.