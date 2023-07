Vereador William Maksoud vota pela aprovação do projeto do Refis em Campo Grande

O vereador William Maksoud votou a favor do projeto de Lei Complementar 870/2023, com emenda, que trata sobre o Programa de Pagamento Incentivado (PPI) de 2023, conhecido como Refis. Com a proposta, que foi aprovada durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (4), os contribuintes poderão regularizar seus débitos tributários com descontos de até 90% em juros e multas, no caso de pagamento à vista.

Conforme a emenda em nome de todos os vereadores, a proposta passa a ter aumento de 85% para 90% no desconto para juros e multas no pagamento à vista de débitos de natureza imobiliária. Caso o montante seja parcelado em seis meses, o desconto passa a ser de 70%. Já se o parcelamento chegar a 12 vezes, a remissão sobe de 35% para 40%.

A partir do dia 17 de julho, os contribuintes que querem regularizar os débitos já podem procurar a prefeitura. O pagamento com os descontos segue até o dia 18 de agosto. O Refis inclui débitos imobiliários e econômicos, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis), além de algumas multas.

“O Refis vai beneficiar muitos campo-grandense que poderão aproveitar os descontos e colocar os débitos em dia. Além disso, a recuperação destes valores se reverterá em serviços públicos para toda a cidade”, comentou Maksoud.

Atendimento: A prefeitura informou, conforme assessoria de imprensa, que a emissão da guia DAM para pagamento à vista, parcelamento ou simulações de débitos poderão ser feitas pelo teleatendimento da Sefin, no endereço eletrônico https://refis.campogrande.ms.gov.br. O link estará disponível a partir do dia 17 de julho. No site, é preciso fazer um cadastro com login e senha para acessar as formas de pagamento com descontos.

O atendimento presencial será na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital, das 8h às 16h.