Vereador Zé da Farmácia acompanha a peregrinação da bandeira do Divino Espírito Santo na Câmara.

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu, na manhã desta quarta-feira (7), a bandeira do Divino Espírito Santo, símbolo de festa tradicional que ocorre há 128 anos na cidade de Coxim e que está na 26ª edição na Capital. Representantes da Associação de Moradores dos Amigos do Divino Espírito Santo de Campo Grande e músicos estiveram na presidência da Casa de Leis, nos gabinetes e percorreram setores administrativos, levando as bençãos.

Tradicionalmente, a Bandeira do Divino Espírito Santo é levada pelo grupo para percorrer repartições públicas e casas de famílias de coxinenses que residem em Campo Grande. Na Câmara Municipal, os vereadores Zé da Farmácia e Betinho recepcionaram os representantes da Associação, acompanhando o percurso nos gabinetes. “É um momento para trazermos mais paz e união para essa Casa”, afirmou o vereador Zé da Farmácia.

“Buscamos disseminar a fé ao Divino Espírito Santo. Quando chegamos com essa bandeira nos lugares onde visitamos, nós estamos levando o próprio Deus vivo a todas as famílias campo-grandenses”, afirmou Lucianne Souza, que integra a Associação. Também acompanharam a visita o presidente da Associação, Adão Souza, e o vice-presidente Noraldino Brito.

Tradicionalmente, os fiéis fazem suas ofertas e depois passam por baixo da bandeira, buscando que pedidos sejam realizados.

FESTA DO DIVINO

Os representantes da Associação divulgaram a 26ª Festa do Divino, que será no dia 11 de junho, no Cotolengo, em Campo Grande. A festa marca um recomeço para os organizadores, pois ficou suspensa no período da pandemia de Covid-19. “Estamos preparando um momento especial para que as pessoas se sintam em Coxim, como é feita a festa tradicional”, completou Lucianne.

Logo pela manhã acontece um café da manhã, preparado por matriarcas coxinenses, com bolos tradicionais da região. Na sequência, ocorre a missa com o padre João Alves. Depois, será almoço com churrasco e empamonado (prato típico de Coxim), além de baile com Canto da Terra, Marlon Maciel e Trem Pantaneiro.

Toda a renda da Festa do Divino é revertida para entidades beneficentes. Quem quiser mais informações sobre a Festa ou compra de convites pode entrar em contato pelos telefones 99951-6329 ou 99244-9193.

A Festa do Divino Espírito Santo faz parte do calendário oficial do Município de Campo Grande, conforme a Lei Municipal 6.016/18, aprovada pela Câmara Municipal