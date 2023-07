Vereador Zé da Farmácia acompanha obras do novo acesso as Moreninhas.

Mesmo em período de recesso parlamentar, o vereador Zé da Farmácia estendeu seu gabinete as fiscalizações e visitações nas obras já existentes, nos bairros onde houveram encaminhamentos em nome do gabinete do parlamentar.

Uma das visitas mais aguardadas, foi a do novo acesso as Moreninhas, obra do Governo do Estado em parceria com o Executivo municipal, onde a atuação de Zé da Farmácia foi fundamental – “Estive presente sempre pra lutar por esse acesso, é uma reivindicação de anos dos moradores da região e ver o andamento das obras só me faz sentir orgulho de nossa luta” – ressaltou o vereador.

As obras de infraestrutura e revitalização na região das Moreninhas e Avenida dos Cafezais seguem a todo vapor em Campo Grande. Na Cafezais, a execução está com quase 80% dos trabalhos concluídos. Acompanhada do governador Eduardo Riedel e da senadora Tereza Cristina, a prefeita Adriane Lopes passou a manhã percorrendo os principais pontos da intervenção que além do recapeamento, vai garantir a duplicação da principal via de acesso para os bairros Paulo Coelho Machado, Jardim Canguru e Los Angeles e a implantação de uma nova ligação às Moreninhas, garantindo fluidez e agilidade no tráfego.

Na região das Moreninhas, um dos bairros mais populosos da cidade, com mais de 100 mil moradores, o projeto executivo, contratado pela Prefeitura, prevê o recapeamento, duplicação e o prolongamento da Rua Alto da Serra até a Avenida Gury Marques, já no Santa Felicidade. Hoje, a via tem uma pista que se estende por 2.780 metros, começa no Bairro Nova Capital, atravessa a Moreninha 2 e termina na Rua Minas Novas, trecho que será duplicado e recapeado. Está previsto o prolongamento (com duas pistas) até a Avenida Gury Marques, extensão de 2.490 metros.

O vereador Zé da farmácia ainda cita a força da região para Campo Grande – “Desde o início de nosso mandato, venho acompanhado e fiscalizando tudo no que se refere as Moreninhas e posso afirmar categoricamente que, nossa região servirá de exemplo no futuro entre os bairros de Campo Grande, como um grande polo comercial e residencial, com toda infraestrutura necessária pra dar segurança, mobilidade e conforto para toda população da região e entorno.” – finaliza Zé da Farmácia.