Vereador Zé da Farmácia conquista limpeza no bairro José Maksoud

Manter o bairro limpo é importante por várias razões, que abrangem desde a saúde pública até a valorização do ambiente comunitário, porém, isso não acontecia com frequência no bairro José Maksoud, principalmente na rua Maria da Glória Riquelme que através de denuncia de moradores, recebeu a visita do vereador Zé da Farmácia nesta terça (02).

“Manter o bairro limpo é uma responsabilidade compartilhada que traz benefícios significativos para todos os residentes e visitantes, contribuindo para um ambiente saudável, seguro e próspero. A minha atuação nesse sentido demonstra um compromisso com o bem-estar da comunidade e pode servir de exemplo para outras áreas da cidade.” Salienta o parlamentar.

Felizmente após a visita do vereador, através de um pedido oficializado de seu gabinete, a Secretaria de Obras do Município (SISEP), atendeu a solicitação e executou várias ações de limpeza no local.

Segundo o vereador, foi de extrema importância essa ação, pois demonstra a união entre os poderes mesmo em tempos de campanhas políticas – “Agradeço a SISEP por esse empenho no bairro José Maksoud, tenho orgulho de apontar e fiscalizar os erros da gestão do poder executivo quando é necessário, porém, da mesma maneira parabenizo quando as execuções são feitas de maneira célere e correta”.

A limpeza adequada reduz a proliferação de vetores de doenças, como ratos, mosquitos e baratas, prevenindo enfermidades como dengue, leptospirose e febre amarela, tão comuns em nossa capital, a remoção de resíduos orgânicos e lixo em decomposição diminui a liberação de gases tóxicos, melhorando a qualidade do ar.