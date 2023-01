O terceiro ano de mandado do vereador Zé da Farmácia (PODEMOS), já iniciou nos primeiros dias de janeiro. A fiscalização em relação as demandas feitas pelo gabinete do parlamentar estão com força total.

Asfalto, tapa buracos e revitalização de vias foram o maior número de encaminhamentos, devido a quantidade de chuvas em nossa capital nesse inicio de ano. Vereador conhecido e atuante na região das Moreninhas, fez ronda e visitas em áreas mais afetadas da região e entorno; “A quantidade de chuva acabou castigando boa parte das vias de Campo Grande, estou cobrando ações da Secretaria na agilidade não só para reparações, como prevenção de danos futuros”.

Além do bairro Moreninhas, o parlamentar fiscalizou o Nova Capital, Cidade Morena, Jd. Novo Século, Los Angeles, Uirapuru, Campo Nobre, Jd. Canguru e Santa Felicidade.

“O meu foco é fiscalizar as ações do executivo, cobrar celeridade e responsabilidade principalmente nas regiões Anhanduizinho e Bandeira, onde atuo, vivo e quero acreditar no crescimento sempre!”