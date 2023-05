Vereador Zé da Farmácia participa da cerimônia de encerramento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2023

Foi realizada no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, a cerimônia de encerramento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2023. A solenidade é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), junto à FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Além de exaltar o campeão Costa Rica, que chegou ao segundo título de sua história, o evento vai premiar os destaques da competição: atleta revelação, artilheiro, melhor jogador de linha e goleiro, além do melhor técnico. Também foi apresentada a seleção do campeonato.

Segundo o parlamentar, vereador Zé da Farmácia, a importância da premiação do orgulho aos sul mato-grossenses – “Sou da terra, sou do MS, e ainda por cima ou do esporte e tenho no futebol a certeza do caminho correto para educação, lazer e cultura de nossas gerações”.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 teve fim no último domingo (30), com o título do Costa Rica sobre o Operário na final. Além de colocar o segundo troféu estadual em sua galeria, a Cobra do Norte colocou-se no calendário nacional do futebol na próxima temporada. A equipe do interior disputará em 2024 a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Brasil, esta que também contará com a participação do finalista Operário.

“Todo esforço dos atletas deve ser compartilhado pelos torcedores de nossa capital, a dificuldade exposta nas realidades desse esporte deveria ser espelho para todos nós” – ressalta o vereador sobre as condições dos clubes de nossa capital.