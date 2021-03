O vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) participou nesta segunda-feira (15) da manifestação de lideranças comunitárias da região das Moreninhas contra a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) de fechar o Juizado Especial de Justiça que fica no bairro.

Para o vereador Zé da Farmácia tem que se tentar reverter a decisão. “Em outras ocasiões se conseguiu reverter a situação, mas temos que lutar contra mais uma perda para as Moreninhas. O presidente da Câmara, professor Carlão disse que vai tentar intervir para que isso não aconteça, mas não depende de nós e sim do presidente do TJMS”, explicou o vereador.

Zé irá junto dos demais vereadores por meio da Câmara de Vereadores notificar o presidente do TJMS, Carlos Eduardo Contar para que seja realizada uma audiência e que a população seja ouvida. “Vai impactar na vida de muitas pessoas que não tem dinheiro para deslocar até o centro e tinham o serviço bem perto de casa para questionar qualquer abuso contra elas”, comentou.