O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), realizou na última sexta-feira (24) a entrega de 106 títulos de Regularização Fundiária para famílias do bairro Aero Rancho e 261 para famílias das Moreninhas, em Campo Grande.

Após a espera de quase 40 anos, os Moradores da região que aguardavam o tão sonhado registro de seu imóvel, finalmente receberam; “A felicidade estampada no rosto dos amigos do bairro é indescritível, pessoas que há tanto tempo estão lutando para regularizar seu espaço e agora podem ter a certeza que não estão na irregularidade é o resultado de uma politica publica séria e competente” destaca o vereador Zé da Farmácia.

Dentre as varias personalidades politicas presentes na ação, destacamos o secretário Helio Peluffo, Secretario de Estado de Infraestrutura e Logística do MS, que assim como o Deputado Federal Beto Pereira, representaram o nosso governador Eduardo Riedel, ambos após o evento fizeram visitas em áreas da região para averiguar futuros compromissos. “Mostrei ao secretario e o deputado, a situação de algumas vias de entrada nas Moreninhas, onde precisam de implantação de asfalto devido a precariedade e o fluxo intenso de carros” o vereador continua destacando a união dos poderes “Essa boa relação e parceria com o executivo e Legislativo do Estado, só me deixa esperançoso para as ações futuras na região” finaliza o parlamentar.

A regularização fundiária dá a oportunidade para que o cidadão consiga o título de propriedade regularizado em seu nome de forma gratuita, ou com um custo acessível. Existem dois tipos de titulação regulamentada na Lei Federal n°13.465, de 11 de julho de 2017, e na Lei Estadual n°5.792, de 16 de dezembro de 2021, a Reurb-S de interesse Social e a Reurb-E de interesse Específico.

Na Reurb-S se enquadra as famílias com renda inferior a cinco salários mínimos, que não possuam outro imóvel e que não tenham sido beneficiadas em outro processo de regularização. Nesse caso, recebem as matrículas de forma gratuita.