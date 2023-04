Vereador Zé da Farmácia participa de lançamento do programa Juntos pela Escola.

Todas as escolas municipais serão reformadas até 2024, com aporte de R$ 40 milhões, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (24) pela prefeita Adriane Lopes, durante o lançamento do programa Juntos Pela Escola, que ocorreu na Escola Municipal Professora Danda Nunes. A Capital tem 205 unidades escolares, sendo 106 Emei’s (Escolas de Educação Infantil) e 99 de Ensino Fundamental. Destas, 16 já foram contempladas.

Presente no evento, o vereador Zé da Farmácia, cita a importância do programa para educação em Campo Grande/MS – “O sentimento agora, é de que o executivo finalmente começa a cumprir todas as extensas indicações e pedidos que nós do legislativo efetuamos por todo esse período”.

Com recursos próprios da Educação, o secretário da pasta, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que as reformas vão trazer um ambiente mais seguro à comunidade escolar. “Ambiente seguro, revitalizado com a participação das APMs no processo. Isso é algo inédito na educação de Campo Grande”, destacou.

A chefe do Executivo Municipal assegurou que a reforma vai assegurar que todas as escolas contemplem a acessibilidade. “A situação das escolas sempre me inquietou e falo isso no passado, porque agora todas elas serão reformadas e terão a acessibilidade adequada”.

Em sessão ordinária desta terça-feira (25), o vereador cita a importância de expandir as obras – “Quero pedir a prefeita e seu secretário, para analisar não só as reformas, mas sim, as ampliações de nossas escolas para melhorar cada dia mais nosso atendimento à população” – finaliza o parlamentar.