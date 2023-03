A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar é responsável pela segurança em toda a região do Bandeira. O vereador Zé da Farmácia atua vinculando parcerias com todos os setores, assim como o da segurança pública.” A interação com o comando é sempre algo inevitável, como importante, pois é a frente que responde pelas atuações em nosso bairro, assim como atende de prontidão nossas solicitações” apresenta o vereador Zé da Farmácia.

Nesta semana o vereador Zé da Farmácia fez parte da troca de comando da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, localizado na rua Anaca, 502, no bairro Moreninhas. Além da troca de Comando, a festividade contou com a inauguração da nova sede da Policia Militar.

“Ficou muito honrado de participar dessa solenidade, pois ela representa a atuação da segurança pública na vida real do dia a dia de nossa comunidade” cita o vereador.

A atuação do parlamentar é sempre com o foco em buscar soluções, colocando o mandato a disposição para contribuir na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da região, com atenção especial aos bairros Moreninhas, Nova Capital, Nova Jerusalém e Paraíso do Lageado.

A atual sede da 6ª CIPM deve se transformou em um hotel de trânsito e será administrado pelo fundo assistencial da corporação. Já o prédio que abrigava o Juizado, passou a ser sede da 6ª CIPM, após as devidas adequações.

O prédio da PM localizado no Bairro Tiradentes está sendo reformado, e será implantada nova sistemática de trabalho para melhor atender toda aquela região.