Entre elas, manutenção da pavimentação em paralelepípedo na Rua Jurupoca, nas proximidades do número 30 no bairro Morada do Sol, bem como, Operação Tapa Buraco, na Rua Carlos Severo Martins Costa, em frente ao número 05, no Residencial Terra Morena e um estudo técnico para implantação de dois redutores de velocidades (quebra-molas) na Rua Barueri entre os números 981 a 1511, no bairro Moreninha II.

Solicitou a troca de lâmpada queimada em poste localizado em frente a Auto Mecânica Brandão, na Rua Ipamerim, em frente ao número 561, no bairro Moreninha II, assim como, em poste localizado na Rua Aroazes, em frente ao numeral 315, no bairro Moreninha I, na Rua Itapecirica da Serra em frente ao número 577, esquina com Rua Israelândia no bairro Cidade Morena e na Rua Taboão da Serra em frente ao número 574, no bairro Cidade Morena.

Além disso, indicou um estudo técnico para implantação de um redutor de velocidades (quebra-molas) na Rua Marco feliz, em frente ao número 687, no bairro Morada do sol, bem como, Operação Tapa Buraco, na Rua Marco feliz, em frente ao número 687, no bairro Morada do sol, na Rua Avelino dos Reis em toda sua extensão, no Jardim Parati e na Rua Sen. Teotônio Viléla em frente e nas proximidades do número 264, no Jardim Parati.

Por fim, o vereador solicitou a manutenção e reposição de tampa no bueiro localizado na Rua Copaíba em frente ao número 456, no bairro Moreninha III.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Quer realizar uma sugestão ou alguma reclamação do seu bairro? Entre em contato conosco pelos telefones: (67) 3316-1531 (67) 3316-01532, pelo email zedafarmacia@camara.ms.gov.br ou ainda Zap do Zé 67-99138-2117. Nos siga nas nossas redes sociais Facebook e Instagram: @zedafarmaciams.