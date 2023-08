Vereador Zé da Farmácia protocola projeto de lei que pede transparência nas academias, clinicas de estética e ambulatórios pet.

Foi protocolado nesta terça (29) um projeto de Lei (11104/2023), que regulamenta a exigência da exposição de QR CODE constando a lista de todos os profissionais habilitados nos estabelecimentos que atuam áreas de estética, entretenimento, saúde, clínica, hospital, consultório e ambulatório veterinário, em Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul.

Tais argumentações serviram de base para o mote desse projeto, haja vista que rotineiramente essa prática é exibida na mídia, seja nas áreas de saúde onde compreendem a medicina como foco principal, o lazer (instrutores de academia sem graduação), estética e ambulatórios veterinários, ambos sem a atuação dos responsáveis.

A base da proposta vem de encontro ao princípio da publicidade, onde cada cidadão terá o direito de saber se aquele profissional que está lhe atendendo ou responsável em atender seu pet (no caso de clinicas veterinárias), tem as qualificações necessárias para tal atuação e obviamente está em dia com os conselhos responsáveis.

Pessoas não regularmente registradas como profissional de educação física devem se abster de desenvolver qualquer atividade privativa dos profissionais desta área, em especial a atuação como personal trainer e dar aulas, sob possibilidade de responsabilização nas esferas civil, administrativa e criminal, incluindo prisão.

Segundo o parlamentar, a proposta faz com que a população tenha transparência sobre os profissionais que estão atendendo suas necessidades – “Não só na academia, como em clinicas de estética e ambulatórios veterinários, temos que ter certeza que aquele profissional que está responsável por nossa saúde, ou daqueles que nos importamos, são qualificados para aquilo” – finaliza o vereador Zé da Farmácia.