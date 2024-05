Vereador Zé da Farmácia visita FUNESP e leva boas novidades ao Rita Vieira.

Na manhã de quarta-feira (29), o vereador Zé da Farmácia visitou a FUNESP, juntamente com Jessica, moradora da região do bairro Rita Vieira e que outrora fez a denúncia de má gestão e abandono de uma praça localizada na região, a praça do Jatobá.

“Nós procuramos o vereador, pois percebemos a atuação dele nos bairros de nossa capital, assim, quem sabe nossa voz seria ouvida e juntamente com a comunidade, teríamos espaço para colocar nossas indignações referentes a praça já abandonada há anos” – cita a moradora.

Maicon Luis Mommad, secretário da FUNESP, foi quem participou ativamente da reunião, deixando exposto o compromisso da secretaria em revitalizar a região no prazo mais breve possível, segundo o secretário:” Nosso compromisso com a revitalização dessa área já é uma realidade, além de replantar a arvore símbolo da praça, vamos reformar as quadras, bancos, pisos e toda iluminação da pista de caminhada. Precisávamos ser provocados, a população juntamente com o vereador Zé da Farmácia provocou e nós agora temos que atuar”

Segundo Maicon já existia uma emenda parlamentar no valor de R$ 180.000, que fora destinada a praça, porém, com a cobrança insistente do trabalho do vereador Zé da Farmácia, essa emenda será aplicada em sua totalidade e ainda terá o acréscimo para ações em conjunto com a SISEP.

“Fiquei muito contente ao saber que existia já uma emenda destinada a região, emenda essa que é do vereador Loester Nunes, ao qual agradeço profundamente por sua vereança. Agora que temos a verba e a promessa da FUNESP, é só aguardar as reformas começarem” – salienta o vereador. O prazo, segundo o secretário, é de início na primeira semana de junho, pois o valor da emenda terá que ser empregado por lei até o fim do mês citado. O parlamentar saiu da reunião convicto que o trabalho será bem executado – “Mais uma vez após muita provocação, o poder executivo escuta a voz do povo. Vamos continuar fiscalizando e cobrando sempre, essa é nossa função e minha missão para Campo Grande” – finaliza o vereador Zé da Farmácia.