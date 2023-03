Apesar de todo transtorno, devido a quantidade de chuvas que assolam toda nossa capital, em meio as início das obras no bairro Cidade Morena, o vereador Zé da Farmácia citou a velocidade das ações; “Estou aqui na rua Ubirajara Guarani, local onde já se encontram espalhados o maquinário e manilhas que servirão para as obras de todo bairro, ver essa cena nos traz muita felicidade”.

O projeto é uma luta de muito tempo da população, foram inúmeras solicitações para asfalto e drenagem. No ano de 2021 foi promessa do então secretário de infraestrutura e agora chefe do executivo do Estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, responsável também por alinhar as verbas para início das obras, já no início de 2023; “Estou muito contente pois vivencio hoje essa realidade, enquanto morador e hoje no mandato de vereador” – Vereador Zé da Farmácia.

O recurso para a obra já está garantido. São R$ 45 milhões que foram anunciados pelo governador, aos vereadores de Campo Grande, ainda em junho de 2021. “Nesse montante está inclusa a pavimentação da Vila Cidade Morena, e o novo acesso das Moreninhas, onde já enxergamos as maquinas ali pelo Trieiro. Quanto a pavimentação do Cidade Morena, a obra está em fase inicial, o andamento fica sob responsabilidade da prefeitura” salienta Zé da Farmácia.

Para o parlamentar, investir nos bairros é levar desenvolvimento e qualidade de vida para a população. “A obra vai melhorar a qualidade de vida e levar desenvolvimento a esse que é um dos bairros mais populosos de Campo Grande”, destaca. Em visita no local nos primeiros meses de 2023, o governador, Eduardo Riedel, também comentou sobre a importância do investimento: “Quando falamos de encurtar distâncias, falamos de integração, desenvolvimento, oportunidades e segurança. São bairros de alto nível populacional, de pessoas que precisam se deslocar para estudar, trabalhar, rotineiramente, então essas obras fornecem segurança e conforto. É uma demanda já antiga e representa os anseios da população”.