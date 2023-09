Vereador Zé da Farmácia visita SEMADUR para projetar emendas na LOA.

O vereador e presidente da comissão permanente de meio ambiente da câmara municipal de Campo Grande, Zé da Farmácia, esteve em reunião nesta quarta-feira (13), com a superintendente de fiscalização e gestão ambiental da SEMADUR, Gisseli Giraldelli.

Com pautas voltadas as boas práticas ambientais, preservação de fauna e flora na capital, tratamento adequado de plantas invasoras e formação de equipe qualificada para atendimentos emergenciais nas estruturas que compreendem a competência da secretaria, foram definidos bases para produção de emendas que poderão ser pleiteadas ainda na LOA (Lei Orçamentária Anual) ainda em 2023.

A parceria da secretaria que comporta o poder executivo e o legislador Zé da Farmácia, cria possibilidades de melhorar o atendimento da população, assim como, da um passo importante para iniciar projetos para pesquisas e meios de conservação ambiental – “Fico muito contente com essa parceria, a superintendente Gisseli trouxe várias pautas importantes que podemos implantar aqui em nossa cidade, só vai depender do compreendimento da prefeitura nas execuções” – salientou o parlamentar.

Para a servidora da SEMADUR, não há distinção quando o assunto é expor as necessidades para melhor atender a população nas questões ambientais da capital – “Foi muito importante essa reunião pois, esclareci muitas dúvidas do vereador sobre a competência de nossa atuação, assim como, recebi orientações de como pleitear as verbas e classificar nossas necessidades no âmbito jurídico e político. Se cada um atuar naquilo que tem conhecimento, chegaremos em um resultado benéfico para as ações na capital” – cita a superintendente de fiscalização e gestão ambiental da SEMADUR, Gisseli Giraldelli.

A Câmara tem até o fim do ano para votar o projeto de lei 11.108/23, de autoria do Executivo, contendo as emendas apresentadas pelos vereadores. As proposições ao orçamento precisam estar em conformidade com o que estabelece o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que já foi aprovada pelos vereadores no primeiro semestre.