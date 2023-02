O vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) utilizou de seu espaço durante a sessão ordinária da Câmara, nessa terça feira (07), para expor um problema que chamou atenção de uma parte dos pais de Campo Grande, que matricularam seus filhos na rede de escolas municipais da capital, a falta de energia.

Ao todo foram registradas 16 unidades com falha total ou parcial em seus sistemas elétricos, devido a furtos na fiação dos estabelecimentos, ocorridos nos meses de dezembro e janeiro; “Infelizmente é uma prática comum o roubo de fios para venda ou troca por drogas, é um tipo de material que tem difícil fiscalização e facilidade de obtenção, temos que reforçar a segurança desses locais” ressaltou o parlamentar em seu discurso.

Em resposta ao questionamento do vereador, a secretaria afirmou que apenas 3 (três) unidades ainda estavam em manutenção, mas com tempo hábil para entrar em funcionamento antes do inicio das aulas letivas “Com toda certeza, amanhã estarão todas as escolas prontas para receber nossos alunos”.

A equipe do legislador Zé da Farmácia esteve presente nesta Quarta feira (08) em uma das escolas citadas, Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste, que ainda está apenas com meia fase, impossibilitando o início das aulas. “Ainda não obtivemos respostas sobre o prazo para atendimento dessa unidade em questão”

Zé da Farmácia expõe sua preocupação e cobra dos responsáveis celeridade nas ações; “O problema principal são as merendas escolares, que tem produtos perecíveis e sem o devido cuidado de armazenamento irão se perder”.