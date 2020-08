A Vereadora Dharleng Campos – MDB destinou ao longo do seu mandato um total de R$ 75 mil em emendas parlamentares à Associação Redentorista Filhos de Maria-AFIM, instituição ligada ao Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que é responsável por cuidar de todas as obras sociais do Santuário e implementar projetos.

O atendimento realizado pela Associação é voltado para pessoas carentes, com o fornecimento de cestas básicas, doações de roupas, calçados, vale-transporte, passagens rodoviárias, compra de medicamentos, entre outras necessidades, que são levantadas através do atendimento com a Assistente Social, oferecendo, ainda, tratamento psicológico e orientação jurídica através de profissionais voluntários, de forma gratuita.

Ministra da Eucaristia há mais de 15 anos no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Dharleng Campos, sempre se fez presente e apoiou instituições religiosas com cunho social. “Instituições como a AFIM são de extrema importância para nossa Cidade. A instituição atende também cerca de 30 instituições assistenciais, com doações de alimentos, roupas, produtos de limpeza, entre outras doações” pontuou a Vereadora.

Outro importante trabalho que a Associação Redentorista Filhos de Maria desenvolve, através da Comunidade Terapêutica Redentorista de Campo Grande (MS), é a recuperação de dependentes químicos. O projeto oferece tratamento gratuito a dependentes de álcool e outras drogas, que contam com toda estrutura necessária, como alojamento, refeições, práticas laborais, acompanhamento médico, psicológico e terapias alternativas, sem custo algum para as famílias.

“A Associação Redentorista Filhos de Maria, através da Comunidade Terapêutica, hoje trabalha com 20 acolhidos, homens que querem se recuperar do vício nas drogas e do álcool. As políticas públicas se fazem presentes nesse processo. A Vereadora Dharleng Campos tem sido uma mão amiga. As emendas por ela destinada à associação foram de suma importância na continuação dos trabalhos de promoção humana realizado junto aos nossos adictos da Comunidade Terapêutica. Só temos a agradecer a Ministra da Eucaristia e Vereadora, Dharleng Campos, por se importar com aqueles que só desejam uma oportunidade de se recuperar e voltar a vida comunitária” relata o reitor do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Reginaldo Padilha.