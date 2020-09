A Vereadora Dharleng Campos-MDB solicitou a AGETRAN, que avalie a possibilidade de aumentar o número de vagas para estacionamento de motos no centro da Capital. A solicitação visa atender pedidos dos motociclistas que têm enfrentado dificuldades para encontrar vagas de estacionamento na área central da Capital. Segundo o Diretor regional do Adventist Motorcycle Ministry – AMM, ministério formado por motociclistas ligados a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Justus Rafael, a motocicleta é um meio de transporte rápido e econômico e os números só aumentam em nossa cidade. “Cada vez mais tem aumentado o número de pessoas que utilizam motos, prova disso que no comércio, shoppings principalmente, a expansão de vagas de motos é crescente, mais nas ruas infelizmente não ocorre o mesmo. As vagas disponíveis não acompanham esta evolução”, relatou Justus.

“É preciso que esse estudo seja realizado e novas vagas sejam implantadas o mais rápido possível. A ausência de vagas de estacionamento tem prejudicado a vida do trabalhador que tem a moto como veículo de locomoção. Nós, representantes do povo, devemos trabalhar em prol da população, com medidas que venham a beneficiar o dia-a-dia dos campo-grandenses”, salientou Dharleng Campos.

Outro ponto questionado pela Vereadora é a respeito dos valores cobrados pelos estacionamentos particulares: “Tenho verificado preços exorbitantes que não condizem com a nossa realidade. Já levei esta situação para dentro da Câmara Municipal e estamos estudando uma forma de fiscalizar e impedir preços abusivos” pontuou a parlamentar.

Gabinete a disposição da população

O gabinete da Vereadora Dharleng Campos dispõe de um número de WhatsApp como canal de comunicação direta com à população. Solicitações, reclamações, sugestões e denúncias podem ser encaminhadas para o número (67) 99164-1505, estando disponível todos os dias da semana, 24h por dia.