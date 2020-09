Durante a sessão desta quinta-feira (03) a vereadora Enfermeira Cida Amaral apresentou ao prefeito Municipal de Campo Grande, Marcos Trad, com cópia para Agereg para que prestem informações no prazo legal, sobre o possível encerramento da venda dos chaveirinhos pela Flexpark. Restringindo somente ao uso de aplicativo de celular como forma de utilizar as vagas dos estacionamentos rotativos na Capital. “Não são todas as pessoas que possuem celulares compatíveis com a instalação de aplicativos e mais, por diversas vezes não possuem pacote de dados para a internet, o que dificulta e gera transtorno ao tentar utilizar as vagas dos estacionamentos rotativos”, defende a vereadora.