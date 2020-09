Na segunda-feira (31), a vereadora Enfermeira Cida Amaral esteve visitando o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul e se reuniu com o presidente do Conselho, Dr. Sebastião Henrique J. Duarte.

Uma das pautas discutidas se refere a busca de subsídios para continuar defendendo os profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e outras enfermidades. “Reiteramos a necessidade de cuidar de quem cuida e lamentamos a falta do devido reconhecimento”, disse a parlamentar. “Melhores condições de trabalho e salário ainda são parte de uma luta que é de todos nós”, defendeu a vereadora.

INSALUBRIDADE

Mês passado, o projeto de lei que previa adicional de insalubridade para os trabalhadores que atuam na linha de frente no combate a Covid-19 foi arquivado. “Infelizmente não conseguimos derrubar o veto do Projeto de Lei n° 9.804/20 que prevê o pagamento de insalubridade de 40%, durante o período de emergência da saúde pública. Mantivemos a coerência, responsabilidade e o compromisso com a saúde e com os profissionais. A luta continua”, ratificou a parlamentar.