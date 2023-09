Vereadora Luiza Ribeiro inicia campanha de abaixo-assinado on-line para a construção de um Hospital Municipal em Campo Grande

A vereadora Luiza Ribeiro (PT), comprometida com a melhoria da saúde pública em Campo Grande, lançou um abaixo-assinado on-line em prol da construção de um hospital municipal na capital do Mato Grosso do Sul.

Dentre as capitais dos Estados do Brasil, Campo Grande se destaca como uma das poucas que não possui um hospital municipal em funcionamento. Atualmente, o atendimento hospitalar é terceirizado por meio de contratos com instituições como a Santa Casa, o Hospital do Câncer, o São Julião, o Hospital do Pênfigo, o Hospital Regional (Governo do Estado) e o Hospital Universitário (Federal). Isso demonstra uma grande dependência do município em relação a terceiros no que diz respeito ao atendimento hospitalar, sem a existência de nenhum hospital municipal.

Um fator crucial a ser considerado é a escassez de leitos hospitalares em Campo Grande, que está bem abaixo das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com os últimos levantamentos, a oferta de leitos hospitalares na capital é de apenas 1,6 leitos por mil habitantes, enquanto a OMS recomenda de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes. É evidente que há uma necessidade urgente de aumentar a oferta de leitos hospitalares para garantir um atendimento de qualidade à população.

“Por isso estamos mobilizando esforços para pressionar a Prefeitura de Campo Grande a construir um hospital municipal e que seja na forma de um Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), com toda infraestrutura necessária para fortalecer a política de assistência e promoção à saúde e bem estar com todos os tipos de serviços”, afirma a vereadora.

Luiza acredita que a construção de um hospital municipal é essencial para suprir essa carência e melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde em Campo Grande. Ela ressalta que o abaixo-assinado on-line é uma forma de envolver a comunidade nesse importante projeto.

“Nosso objetivo é reunir o maior número possível de assinaturas para demonstrar o apoio da população à construção de um hospital municipal. Com a união de todos, podemos pressionar as autoridades competentes a tomar medidas efetivas para melhorar o sistema de saúde em nossa cidade”.

Para apoiar essa iniciativa e assinar o abaixo-assinado, os cidadãos de Campo Grande podem acessar [https://abre.ai/gKeY] e fazer parte dessa importante campanha em prol da saúde pública.