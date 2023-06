Vereadores acompanham entrega de 71 novos ônibus na Capital

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande acompanharam, na manhã desta quarta-feira (28), a entrega de 71 novos ônibus para renovação da frota do transporte público coletivo. O evento foi realizado pela Prefeitura da Capital, na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Os vereadores atuaram cobrando constantemente a melhoria da frota, principalmente como retorno às isenções concedidas.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa de Leis, destacou que é uma luta importante da Câmara, de todos os vereadores, em especial da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito. Ele lembrou que a Câmara aprovou a isenção de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e, como contrapartida, a população precisa ganhar melhorias.

“Queríamos ônibus novos do Consórcio Guaicurus e, através da prefeitura, melhorar os pontos de ônibus e terminais. Com essa melhoria na frota, quem ganha é a população. É uma luta da Câmara, da sociedade, porque o trabalhador paga o transporte, mas quer ônibus de qualidade. É um sonho da Câmara melhorar a frota, é importante dar isenção, mas mais ainda cobrar de quem recebeu a isenção essa qualidade”, afirmou o presidente Carlão.

O vereador Coronel Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, ressaltou que a Câmara exerce seu papel principal de cobrar melhorias e fiscalizar o transporte coletivo. “Hoje é um avanço, fruto desse trabalho, dessas tratativas feitas ao longo desses últimos anos”, disse. Ele recordou que foram feitas várias reuniões, audiências públicas para debater o transporte coletivo, com a participação do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública. “É um conjunto de forças que hoje se materializa com os 71 novos ônibus”.

Ele afirmou de outros avanços ainda necessários e disse que a luta por melhorias continua. “Precisamos não só de uma frota atualizada, mas de melhorias nos terminais, para que não tenha aglomeração, que os pontos de ônibus possam ter efetivamente abrigos e que não haja, nos horários de pico, a lotação de algumas linhas. É uma luta da Câmara de longa data, da Comissão de Transporte e Trânsito, pois entendemos que qualidade de vida depende do transporte, que hoje ainda não se adequa às necessidades da população”, completou.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ressaltou o trabalho constante por avanços no transporte coletivo. “Temos trabalhado todos os dias para trazer melhorias no transporte e os usuários tem nos cobrado. Temos a alegria de entregar 71 novos ônibus que vão fazer com que o transporte se torne mais atrativo e também se cumpra o que está no contrato. Estamos avançando”, disse.

A prefeita destacou o trabalho em parceria com os vereadores para reduzir o impacto de aumento na tarifa e para que o valor seja o mais justo possível. Citou ainda os subsídios do Governo do Estado para custear gratuidades dos alunos da rede estadual, da Prefeitura de Campo Grande para os alunos da rede municipal e pessoas com deficiência, além do Governo Federal para os idosos. A prefeita complementou que continuará a ser cobrada a continuidade de renovação da frota.

Além dos vereadores Carlão e Coronel Villasanti, participaram da entrega os vereadores Beto Avelar, Zé da Farmácia, Otávio Trad, Edu Miranda, Junior Coringa, Paulo Lands, Ronilço Guerreiro, Papy, Valdir Gomes, Silvio Pitu, Professor Riverton, William Maksoud e Prof. André Luis. Também estiveram presentes os deputados estaduais Lídio Lopes e João César Mattogrosso, representando a bancada estadual, e o deputado Luiz Ovando, pela bancada federal, além de representantes do Consórcio Guaicurus, da associação dos motoristas de transporte e secretários municipais.