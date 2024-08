Vereadores analisam dois vetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (15), dois vetos do Poder Executivo em única discussão e votação. Os trabalhos têm início às 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

Primeiro será votado ao veto total ao projeto de lei n. 11.120/23, dos vereadores Professor Riverton e Professor André Luís, que acrescenta o art. 4º-a à lei n. 4824, de 15 de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Visão Ideal.

E ainda o veto total ao projeto de lei n. 11.218/23, que institui o Programa “Rodas de Conversas Integradas” na Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Professor Juari.