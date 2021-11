Em discussão única, os vereadores de Campo Grande aprovaram na sessão desta quinta-feira (25) o projeto de lei, proposto pelo Dr. Victor Rocha, que proíbe o uso de chicote ou qualquer outro instrumento de açoite dos animais. O projeto de lei complementar de número 749/21, de 26/05/2021 substitui o projeto de lei 10.057/21 e foi assinado junto com o vereador Pastor Gilmar. O projeto visa garantir a saúde e bem-estar de animais usados em veículos de tração animal no município de Campo Grande. “Não podemos ser omissos em situação de açoites. Temos que preservar a integridade do animal que é usado como meio de transporte de carga. Por isso, apresentei esse projeto, pois os maus-tratos aos animais devem ser coibidos por todos”, esclareceu o parlamentar.

IGUALDADE NOS ESPORTES

Ainda na sessão desta quinta-feira, os vereadores aprovaram em segunda votação, o projeto de lei n. 10.054/21, que dispõe sobre a isonomia das premiações para homens e mulheres nas competições esportivas financiadas por recursos públicos em Campo Grande, de autoria do vereador Victor Rocha.