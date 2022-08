O candidato Delcídio Amaral (PTB) já fez muito pela população de Mato Grosso do Sul onde foi senador por dois mandatos e secretário de Infraestrutura durante o governo Zeca do PT em 2003 a 2016. Delcídio empenhou mais de R$ 64.000.000 milhões em recursos que foram fundamentais para o desenvolvimento e melhorias em 79 municípios sul-matogrossense.

Em Angélica o ex Senador e candidato a deputado federal conseguiu como senador da republica disponibilizar quase R$ 6 milhões em recursos para melhorias importantes em várias áreas da cidade. Os recursos foram destinados para o Projeto Luz Para Todos com 112 domicílios atendidos, construção de 28 unidades habitacionais, Minha Casa Minha Vida, pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário, construção de creche, patrulha mecanizada, retroescavadeira, moto niveladora, entre outros. Ao todo, as verbas ultrapassam os R$ 5.968.251,00.

Delcídio Amaral também conseguiu disponibilizar de 2003 a 2016 R$ 10.463.871,00 em recursos para Bataguassu onde foi feita a revitalização da Praça Jan Antonin Bata, Execução de Lama Asfáltica, Luz para Todos, Construção de Centro de Eventos, Adequações Rodoviárias Travessias Urbanas, Minha casa minha vida, Infra-Estrutura Politica, Retroescavadeira, Caminhão Basculante, Drenagem de águas Pluviais.

Em 2013, As ações realizadas no mandato do deputado foram para os 79 municípios sul-matogrossenses onde contaram com as motoniveladoras, que ajudaram a recuperar as estradas de acesso aos assentamentos, comunidades quilombolas, aldeias indígenas e as pequenas propriedades. Costa Rica, Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coxim, Ladário, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde e Santa Rita do Rio Pardo estas foram algumas das cidades entre outras que fizeram parte desta ação.

Em Dourados o deputado viabilizou, mais de R$ 160 milhões em recursos que foram fundamentais para o desenvolvimento e melhorias em áreas essenciais da região e, principalmente, para os douradenses alguma ações realizadas pelo deputado foram Pavimentação em Ruas, Construção da Sede da Justiça Federal, Apoio a Universidade Federal, Aquisição de 800 Computadores, Construção da Casa do Estudante, PAC, Atenção básica em saúde isso entre outros serviços prestados.

Já em Ivinhema foram mais de R$ 600.000,00 recursos viabilizados onde foram destinados para a Pavimentação Asfaltica, Luz Para Todos, Construção de 35 Unidades Habitacionais, Minha Casa Minha Vida, FNDE, Construção de praça isso entre outros serviços prestados.

Outra iniciativa importante viabilizada pelo deputado foi em Nova Andradina com mais de R$ 29.000,00 em recursos destinados para o Esgotamento Sanitário, Pavimentação Asfáltica, Luz Para Todos, Obras Emergenciais, Obras de Infraestrutura, Construção de 40 uni Habitacional entre outros serviços prestados.

Vale Lembrar que estes foram alguns dos importantes avanços que candidato Delcídio Amaral fez pela população ” É difícil ter que “me resumir” assim, mas posso garantir que sendo fruto da experiência que precisei adquirir pra chegar até aqui, eu posso acrescentar ainda mais ao Mato Grosso do Sul. Não porque eu sou mais ou menos inteligente do que outros candidatos, mas sim porque eu vi muitas coisas, aprendi muito e tudo o que conquistei foi trabalhando duramente. Lutei muito pra ser o homem que sou hoje e terei muito orgulho de ser o seu deputado federal” Acrescentou Delcídio Amaral.