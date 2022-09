Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta quinta-feira (29), o projeto de lei 10.714/22, que declara de Utilidade Pública o Instituto Legendários. De autoria do vereador Prof. João Rocha, a proposta foi aprovada em primeira discussão e votação. Agora, segue para nova análise em plenário para, em seguida, ser levada para sanção da prefeita Adriane Lopes. Segundo o autor do projeto, o instituto é uma entidade com projetos sociais relevantes, que tem como alvo a integração da família, recuperação social e de saúde de usuários de drogas e fomentos do esporte na comunidade, com atendimento de mais de duas mil famílias na cidade.