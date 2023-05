Vereadores Clodoilson e Carlão, prestaram homenagens a diretores do Canal do Boi

Na manhã desta quinta-feira (18), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), participou da entrega de Moção de Congratulações em reconhecimento pelos 29 anos do Canal do Boi. Carlão destacou a importância do mais importante canal de TV do agronegócio nacional. A homenagem foi por proposição do vereador Clodoilson Pires e aprovada por todos os vereadores, outorgada hoje na presidência da Casa de Leis, acompanhada pelo vereador Tabosa antes da sessão ordinária aos jornalistas Jorge Zaidan, Adriano Faleiros e Valdecir Cremon.

“É uma homenagem justa, agradeço ao vereador Clodoilson pela indicação de reconhecer essa empresa genuinamente sul-mato-grossense reconhecida pela excelência com 29 anos de atuação na comunicação, especialmente ao agronegócio. O Canal do Boi vem gerando emprego e renda e agora também será nossa parceira para levarmos informações aos assentamentos que circunvizinham a Capital”, afirmou Carlão.

O Canal do Boi é uma emissora de televisão cuja grande parte de sua programação é destinada a leilões de animais, como bois, cabras e cavalos e também destina a programação para assuntos do agronegócio. Faz parte da rede Sistema Brasileiro do Agronegócio, junto ao Agro Canal. Foi fundado em janeiro de 1995 em Campo Grande, onde permanece sua sede atual.