Vereadores de Campo Grande batem boca por causa de Dilma Rousseff 

Os vereadores Paulo Lands (Patriotas) e Ayrton Araújo (PT) discutiram durante a sessão da Câmara de Campo Grande desta terça-feira, 05, que foi recheada de debates acalorados, principalmente entre os vereadores da base da prefeita Adriane Lopes (PP) e a bancada petista que votou pela derrubada do veto da prefeita.

Conforme O Contribuinte apurou, a animosidade entre Lands e Araujo iniciou por causa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Araújo disse que a petista foi injustiçada, Lands rebateu o esquerdista alegando que Dilma foi cassada por ter cometido crimes.

Pouco depois, Araujo foi pra cima de Lands e o chamou de bobô. Você que é um bobão”, rebateu Lands. O presidente da Câmara, vereador Carlão Borges (PSB), teve que entrar em ação para acalmar os ânimos dos vereadores.

“Se comportem. Vamos maneirar. É importante manter a ordem. A mesa tem que conduzir com harmonia, com o debate no campo democrático”, disse.